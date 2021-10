Stellantis: Fim, importante e utile lo sviluppo nel Polo torinese di Maserati e 500e

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’incontro di oggi al ministero dello Sviluppo economico (Mise) da parte di Stellantis si conferma il completamento del piano industriale di Fca con i rispettivi lanci produttivi di Alfa Romeo Tonale, Maserati e Grecale e sul sito di Torino le Maserati Gc e Gt. L’azienda ha precisato che la carenza dei microchip determinatasi a seguito della pandemia sta influendo i livelli produttivi ma non deve compromette le scelte strategiche per il futuro, caratterizzato dal piano di 30 miliardi volto ad anticipare la transizione ecologica che sta coinvolgendo il settore dell’automotive. Le problematiche sui semiconduttori condizioneranno il settore fino al primo semestre del 2022. L’azienda sta facendo una serie d’interventi per limitare gli impatti negativi sulla mancanza dei semiconduttori in particolare sui fornitori e standardizzazione con processi di reingegnerizzazione. L’azienda ha poi illustrato il piano per il polo produttivo torinese. Nello specifico è previsto il lancio della nuova piattaforma elettrica di Stellantis nel 2024 che sarà alla base delle future berline di Maserati di Ghibli e Quattroporte, che poi sarà utilizzato anche per le Maserati Gt e Gc i cui lanci saranno previsti nei primi mesi del 2021. Questa operazione porterà l’assemblaggio e la verniciatura di tutte le autovetture a Mirafiori entro l’anno. Solo il reparto di Lastratura rimarrà a Grugliasco fino alla partenza della nuova piattaforma del 2024. Il polo Torinese si caratterizzerà come il futuro polo della 500, quindi tutte le attuali produzioni di Torino e Tychy (Polonia) saranno concentrate a Mirafiori. Attualmente le produzioni complessive di 500, tra full elettrico e altre motorizzazioni, sono intorno alle 200.000. L’azienda ha poi sottolineato gli interventi per caratterizzare Torino come centro di competenze di sviluppo dell’elettrico, a partire dall’hub sulle batterie e sulla tecnologia smart grid, oltre alla conferma di centro di competenza, ingegneria e strategico, sul tema della elettrificazione, connettività, sviluppo dei prodotti Alfa e Maserati, veicoli commerciali, veicoli fiat e jeep su piattaforma small. (segue) (Com)