Amministrative: Morittu nuovo sindaco di Carbonia, testa a testa Nizzi-Navone a Olbia, ballottaggio a Capoterra

- Pietro Morittu, espressione della coalizione Pd- Psd'Az. È il nuovo sindaco di Carbonia. Con il 65 per cento delle preferenze Morittu ha staccato di gran lunga i due avversari, Luca Pizzuto (Articolo Uno e Movimento cinque stelle) che si attesta intorno al 22 per cento, e Daniela Garau, candidata dei partiti del centrodestra (Forza Italia, Riformatori, Lega e Fratelli d'Italia) che non va oltre il 13 per cento. A Olbia, invece, è testa a testa fra Settimo Nizzi (centrodestra), sindaco uscente) e Augusto Navone (centrosinistra). A spoglio ancora in corso Navone è in vantaggio di meno di cento voti su Nizzi: il 50,35 per cento delle preferenze sono finora andate a Navone contro il 49,65 per cento di Nizzi. In ogni caso chi vince conquisterà la poltrona di sindaco senza passare per il ballottaggio. Al turno di ballottaggio andrà invece Capoterra dove si sfidavano cinque liste: in vantaggio risulta Beniamino Piga, già membro dell'amministrazione uscente guidata da Francesco Dessì. Segue Beniamino Garau (Lega, Psd'Az, Sardegna 20venti e civiche). Saranno loro due a contendersi la vittoria fra due settimane. Fuori dai giochi competizione Gilberto Marras (Fratelli d'Italia, Forza Italia e Riformatori), Efisio Demuru (Pd) e Attilio Congiu (Psi). Fra i centri con meno di 15 mila abitanti, da segnalare la vittoria ad Elmas, nel cagliaritano, della consigliera regionale dei Progressisti, Maria Laura Orrù, che conquista la poltrona di sindaco del paese. "Le cittadine e i cittadini di Elmas ci hanno dato fiducia. Sono senza parole ma con il cuore in mano", scrive la Orrù sulla sua pagina Facebook. (Rsc)