Terra dei fuochi: controlli tra Napoli e Caserta, scoperti 2 roghi

- 2 roghi, 216 persone identificate di cui 12 denunciate in stato di libertà e 2 arrestate, 173 veicoli controllati di cui 2 sequestrati. E' il bilancio dell'operazione di controllo del territorio della Terra dei fuochi. In particolare, nella giornata del 7 ottobre l’esercito è intervenuto rilevando inizi di incendio con il successivo arrivo dei vigili del fuoco e delle forze di polizia nel comune di Giugliano in Campania (Na). Si sono svolti controlli sul territorio per lo sversamento illecito di rifiuti, nelle località di Napoli e Caserta, dove hanno portato ai seguenti risultati: il 4 ottobre a Giugliano in Campania (Na) è stato ritrovato un furgone risultato rubato e l' 8 ottobre nello stesso comune è stata ritrovata un’ auto, il 6 ottobre a Caivano (Na) è stato effettuato un fermo identificativo per detenzione di sostanze stupefacenti. L' attività di presidio del territorio per l'operazione Strade sicure è stata svolta dal raggruppamento Campania dell’Esercito italiano su base Reggimento Cavalleggeri Guide (19°). Le operazioni di maggior rilievo della settimana scorsa sono state svolte con il supporto di polizia giudiziaria da parte delle seguenti forze di polizia: Polizia municipale di Villa Literno (Ce), Polizia municipale di Castel Volturno (Ce), Carabinieri Di Villa Literno (Ce), Polizia municipale di Giugliano in Campania (Na), carabinieri di Giugliano in Campania (Napoli). L’attività svolta, si inquadra nelle azioni di “primo e secondo livello” (cioè operate h 24 da pattuglie dall’Esercito ovvero da pattuglie miste con il supporto delle polizie locali o dei presidi territoriali dei Carabinieri) che si aggiungono ai settimanali Action Day, secondo la programmazione definita dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell’ambito della Cabina di regia della Terra dei fuochi, sempre con il coordinamento delle Prefetture di Napoli e Caserta.(Ren)