Sardegna: variazione bilancio da 300 milioni in Consiglio regionale, corsa contro tempo per utilizzare fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una variazione di bilancio da 300 milioni di euro all'interno di un provvedimento che contiene anche norme su sanità, trasporti e personale. E' il tema che sarà affrontato oggi dal consiglio regionale: in Aula approderà infatti la legge "omnibus" che sarà illustrata dai relatori Valerio De Giorgi (presidente della Terza commissione) per la maggioranza e da Alessandro Solinas (M5s) per l'opposizione. L'obiettivo è licenziare il provvedimento entro una settimana anche perché il rischio è quello di non riuscire a utilizzare le risorse entro l'anno, parte delle quali sono destinate ai ristori per i danni degli incendi e per quei lavoratori che fino a questo momento sono stati esclusi dagli aiuti per l'emergenza pandemica. Intanto scade domani alle 13 il termine per portare in aula gli emendamenti: la minoranza di centro-sinistra ne ha presentati 350 in commissione, tutti respinti. Un possibile nodo potrebbe essere rappresentato dall'articolo 28 che istituisce la Gestione regionale sanitaria liquidatoria, l'ente di nuova costituzione che dovrà liquidare tutte le posizioni attive e passive in capo all'Ats e alle soppresse Asl. Una soluzione che non piace all'opposizione ma neanche a settori della maggioranza. (Rsc)