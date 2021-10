Torino 2021: Europa verde, sosterremo Stefano Lo Russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un confronto tra i co-portavoce regionali di Europa verde Tiziana Mossa e Alessandro Pizzi e i commissari di Torino Antonio Fiore e Angela Plaku, "si è convenuto che al ballottaggio per l'elezione del sindaco di Torino, come Europa verde - Verdi, sosterremo il candidato sindaco di centrosinistra Stefano Lo Russo. Lo facciamo consapevoli che il sistema elettorale a doppio turno impone una presa di posizione, e noi di Europa verde - Verdi scegliamo di stare dalla parte dei nostri cittadini e verso chi ha istanze ambientali meno lontane dalle nostre. Di fronte ad una destra sovranista è un nostro dovere dare un contributo per evitare che vada al governo della città". Preso atto di questa decisione in una nota i co-portavoce di Europa verde Angelo Bonelli e Eleonora Evi ribadiscono questa presa di posizione e concludono: "Continueremo la nostra politica di controllo degli atti amministrativi e di proposte affinché la transizione ecologica sia il punto di forza delle prossime amministrazioni comunali partendo dal contributo delle due nostre consigliere elette delle Circoscrizioni di Torino". (Com)