L'Aquila: Santangelo, Green pass obbligatorio, Afm pronta a corsa al tampone

- "Nel tempo abbiamo registrato una progressione nella richiesta di tamponi antigenici rapidi: siamo passati da una media di 120 tamponi a settimana nel mese di settembre, a circa 150 solo nella scorsa. Venerdì 15, sarà il primo giorno di entrata in vigore della nuova normativa che prevede il Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori e, conseguentemente, ci aspettiamo un picco di richieste". Lo spiega Alessandra Santangelo, amministratore unico dell'Afm spa. "Per via della corsa ai tamponi per sopperire alla mancanza del 'passaporto verde' - prosegue - Per affrontare quella che si preannuncia una forte impennata nelle richieste, l'Azienda che gestisce le sei farmacie comunali del capoluogo ha deciso di avvalersi della collaborazione di personale dedicato al servizio (un medico odontoiatra, un'infermiera e una biologa) e di allargare le fasce orarie dedicate, prevedendo la possibilità di poter prenotare i tamponi anche nella giornata di sabato (sia mattina che pomeriggio) e nelle ore della mattina di domenica". (segue) (Ren)