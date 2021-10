L'Aquila: Santangelo, Green pass obbligatorio, Afm pronta a corsa al tampone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo pronti alla 'prova' del Green Pass obbligatorio - sottolinea Santangelo - implementando il servizio in tutti i giorni della settimana e avvalendoci di professionisti esterni all'azienda, in questo modo cercheremo di evitare sopraffollamenti e ripercussioni negative sull'attività ordinaria: le farmacie infatti devono continuare a erogare e garantire anche tutti gli altri servizi. L'Afm spa continua inoltre ad affiancare le autorità sanitarie locali nell'attività di somministrazione del vaccino gratuito anti-Sars Cov2. L'auspicio è anche che il contatto diretto con il popolo dei non vaccinati, possa offrire la possibilità ai farmacisti di cercare di fare informazione e convincere gli indecisi e chi, per infondati timori, è restio a farsi vaccinare". Ed è sempre Santangelo ad evidenziare il ruolo sanitario che le farmacie stanno svolgendo: "L'attività dei tamponi in farmacia consente di tracciare e segnalare al Ssr diversi casi di positivi asintomatici e di contenere il contagio". (Ren)