Salerno: Cioffi-Provenza-Tofalo (M5s), appalti e corruzione elettorale, squarciato velo su sistema

- "Le ricostruzioni della Procura prospettano un sistema strutturato di clientele che inquina l'immagine delle istituzioni locali ed appare di una gravità assoluta. L'inchiesta ricostruisce circostanze che fanno capo al consigliere regionale di Campania Libera, Nino Savastano, tra l'altro anche assessore alle Politiche sociali del Comune di Salerno, che è finito agli arresti domiciliari a causa dei presunti appalti illeciti concessi dall'amministrazione comunale alle società cooperative. Usare il sistema degli appalti per indirizzare risorse a favore di alcuni soggetti predeterminati è una pratica che va, se provata, condannata senza sconti", dichiara il senatore salernitano Andrea Cioffi (M5s). "Le indagini disegnano uno scenario inquietante e descrivono una realtà nella quale le funzioni pubbliche venivano asservite ai propri interessi personali. Altre ventotto persone sono coinvolte e per alcune di loro è persino previsto l'obbligo di dimora al di fuori del territorio comunale. Gli indagati sono accusati a vario titolo di turbata libertà degli incanti, induzione indebita, associazione per delinquere e corruzione elettorale. Abbiamo proposto nella recente tornata elettorale un nuovo laboratorio politico basato sulla competenza e sull'assoluta legalità proprio in contrapposizione al 'sistema' di clientele e favori che soffoca i principi di democrazia e che non consente l'espressione di un voto libero", aggiunge il deputato Nicola Provenza (M5s). (segue) (Ren)