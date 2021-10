Stellantis: Giorgetti, bene conferma investimenti su Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi al ministero dello Sviluppo economico (Mise) il secondo tavolo Stellantis, presieduto dal ministro Giancarlo Giorgetti, con i rappresentanti dell’azienda, i sindacati nazionali e di categoria. Presenti il ministro del Lavoro e il viceministro del Mise Gilberto Pichetto. L’azienda - riferisce una nota del Mise - ha illustrato il piano sul distretto di Torino che diventerà centro strategico del processo di elettrificazione del gruppo dove insieme agli investimenti di sviluppo, tecnologie e formazione si realizzeranno modelli elettrici della 500 e Maserati. "Bene la conferma - dice Giorgetti - degli investimenti su Torino, che ribadisce il suo ruolo centrale per la ricerca e l’innovazione". Entro fine anno l’azienda si è impegnata a presentare il piano complessivo del gruppo in Italia. "È un segnale positivo - ha commentato il ministro - così come la rassicurazione che non ci sarà delocalizzazione in Polonia per la Sevel di Chieti". Riguardo il tema della gigafactory di Termoli, aggiunge Giorgetti, "c’è grande sforzo del governo per accompagnare questa iniziativa anche con sussidi pubblici". (Com)