Pescara: Pettinari (M5s), intervenire in sinergia su fiume e porto canale

- Per Domenico Pettinari, vicepresidente del Consiglio regionale abruzzese ed esponente del Movimento cinque stelle, "non si può parlare di emergenza quando un problema è costante e puntuale come quello legato agli insabbiamenti nel porto canale di Pescara. A inizio 2020 sono stati eseguiti dei lavori di dragaggio, e le problematiche si sono ripresentate puntuali a inizio 2021, almeno da come si apprende dalla stampa". Pettinari aggiunge in una nota: "Già dallo scorso marzo alcune dichiarazioni pubbliche da regione Abruzzo sostenevano che i lavori sarebbero iniziati a breve. Ora l'inizio sembra previsto per il prossimo mese di novembre. Ma la verità è che una risorsa come il porto viene sistematicamente messa a rischio a causa forse di una pessima gestione ordinaria, generando danni inestimabili ai pescatori e all'indotto economico: il dragaggio va eseguito costantemente, come sostengono gli esperti e come chiedono i pescatori, e non solo quando si creano le secche che rendono impossibile o difficoltoso il passaggio, con danni enormi alle imbarcazioni e alla sicurezza dei pescatori". (segue) (Gru)