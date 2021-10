Maltempo: Coldiretti Abruzzo, prezzi del tartufo alle stelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ll prezzo medio del tartufo bianco aumenta del 28 per cento e schizza a 450 euro all'etto al borsino del tartufo di Alba, punto di riferimento a livello nazionale per il tubero più prezioso d'Italia. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti nel sottolineare che si tratta di valori sui massimi toccati negli ultimi anni con i 350 euro nel 2013, i 500 euro nel 2012 e i 450 euro all'etto del 2017 per pezzature medie dai 15 ai 20 grammi. A far alzare le quotazioni è stato il lungo periodo di siccità che ha frenato le nascite del pregiato tubero ma si spera ora - sottolinea la Coldiretti - negli effetti positivi del maltempo con le precipitazioni non stop da inizio autunno nelle regioni vocate per la raccolta, dalle Marche alla Calabria, dall'Umbria al Molise, dalla Toscana fino al Lazio e al Piemonte. E l'Abruzzo non fa eccezione rientrando tra le regioni più conosciute per la produzione di questo tubero pregiato, settore di nicchia che coinvolge comunque oltre 7mila cavatori per oltre 200 quintali di tartufo annui (stime sicuramente al ribasso, soprattutto considerando che negli ultimi anni sono nati numerosi impianti tartufigeni causa delle ottime prospettive di mercato su un territorio) su un territorio con caratteristiche idonee sia al tartufo bianco sia al nero pregiato (invernale, con quotazioni stimate da Coldiretti Abruzzo di oltre 600 euro al chilogrammo, la cui raccolta inizierà ai primi di dicembre), senza dimenticare il nero "uncinato" (autunnale, intorno ai 400 euro al chilogrammo), il "bianchetto" (più piccolo del bianco pregiato, con quotazioni dai 300 ai 400 euro al kg) e il tartufo estivo (raccolto da maggio a settembre, quest'anno con quotazioni dagli 80 ai 100 euro/kg). (segue) (Gru)