Giustizia: Cgil-Cisl-Uil, 13 e 14 ottobre "mobilitazione contro lo sfascio" (2)

- Al centro della protesta, fanno sapere Fp Cgil, Cisl Fp e Uilpa: "Le gravi carenze di personale nelle dotazioni organiche, i carichi di lavoro insopportabili, le progressioni economiche e di carriera inesistenti, i gravi ritardi nel pagamento delle risorse decentrate, la mancata applicazione degli accordi sulla mobilità, le strutture inadeguate e strumentazioni carenti. Sono solo alcune delle criticità che ci hanno portato a proclamare la mobilitazione e rispetto alle quali rivendichiamo risposte da parte della ministra Cartabia". Inoltre, aggiungono, "si tratta solo dell'inizio di una mobilitazione che terminerà quando avremo risposte concrete da parte dei vertici dei quattro dipartimenti e del ministero della Giustizia. Mentre il mondo politico guarda alla riforma dei codici, i lavoratori sono gli unici a pagare per la scarsa attenzione che gli è stata riservata. Non consentiremo che questo accada. Coloro che portano avanti il sistema della giustizia, l'esecuzione penale interna ed esterna meritano rispetto e considerazione", concludono Fp Cgil, Cisl Fp e Uilpa. (Com)