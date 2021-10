Salerno: Cioffi-Provenza-Tofalo (M5s), appalti e corruzione elettorale, squarciato velo su sistema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le notizie apprese stamattina provocano effetti dirompenti sul corpo elettorale, peraltro già sfiduciato dalla mancanza in città di un dibattito politico aperto e partecipato. Esprimiamo il nostro grazie alle forze di Polizia per il lavoro svolto e poniamo massima fiducia nella magistratura con l'auspicio che si faccia presto chiarezza sui fatti contestati e soprattutto su personaggi che, con il loro carico di pesanti imputazioni, potrebbero rivestire presto addirittura incarichi istituzionali. La coerenza del nostro impegno politico si muoverà sempre, con rinnovato vigore, nella direzione il deputato Angelo Tofalo (M5s). "Sarebbe infine auspicabile, in relazione alla gravità dei fatti emersi nell'indagine, che il Partito democratico assumesse con estrema chiarezza una posizione netta rispetto a ciò che viene pomposamente definito modello Campania o modello Salerno. Scelga il Pd quale riferimento amministrativo preferisce, se quello ispirato alla legalità o quello intriso da opacità gestionale", concludono i deputati Angelo Tofalo e Nicola Provenza e il senatore Andrea Cioffi. (Ren)