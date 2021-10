Green Pass: Iorio (Federfarma), da 15 ottobre aumenteranno richieste tamponi a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Prevediamo un sensibile aumento delle richieste di tamponi per ottenere il Green Pass: le farmacie di Napoli e provincia che da quasi un anno offrono questo servizio sono pronte a soddisfare le richieste dei cittadini”. Così in una nota Riccardo Maria Iorio, presidente di Federfarma Napoli: “Già con l’introduzione del Green Pass abbiamo registrato un’impennata delle richieste di tamponi presso le nostre farmacie alla quale abbiamo sopperito senza alcun affanno. Sento parlare in queste ore di “allarmi” per mancanza di tamponi: posso rassicurare i cittadini napoletani che nelle farmacie aderenti non troveranno alcuna difficoltà nella somministrazione dei tamponi”. Quindi ha concluso: "Siamo pronti ad accogliere i cittadini senza che in alcun modo la somministrazione dei tamponi possa incidere minimamente sulla regolare erogazione di farmaci alla popolazione”.(Ren)