Molise: De Chirico (M5s), si faccia chiarezza su gestione pubblica centrali idroelettriche

- Il consigliere regionale molisano Fabio De Chirico, del Movimento cinque stelle, segnala che "da oltre un anno è calato il silenzio sulle concessioni che riguardano le tre centrali idroelettriche a valle del Liscione, due in territorio di Larino, l'altra a San Martino in Pensilis. Due di queste concessioni sono scadute dal 2020 - si legge in una nota -, l'altra è prossima alla scadenza, ma il tema è scomparso nel nulla, nonostante la gestione delle centrali produca entrate milionarie per chi ne è titolare. Peccato che finora i titolari siano stati sempre i privati, mai la regione Molise, quindi i cittadini molisani. Su questo tema mi sto battendo dall'inizio della legislatura e già nel giugno 2018 ho fornito una soluzione contenuta in una mozione firmata da tutto il gruppo del M5s in Consiglio: far gestire in house queste centrali all'Azienda regionale Molise Acque, quindi garantire una gestione pubblica degli acquedotti". (segue) (Gru)