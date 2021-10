Molise: De Chirico (M5s), si faccia chiarezza su gestione pubblica centrali idroelettriche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente pentastellato aggiunge: "Come sempre accade, il centrodestra bocciò la nostra proposta poi, dopo un anno, lo stesso presidente Donato Toma è stato costretto in aula di Consiglio ad ammettere l'errore annunciando di prendere in considerazione la gestione pubblica.Non ci è bastato e nel 2020 ho chiesto e ottenuto di audire in III commissione l'intera governance della Molise Acque per trattare diversi temi tra i quali la disponibilità a gestire le centrali. In quella sede l'Azienda si disse pronta a gestire le centrali in maniera autonoma e riferì di averlo già annunciato al presidente, confermando l'importanza della nostra proposta. Grazie all'energia prodotta e venduta ad Enel, le tre centrali portano milioni di euro l'anno nelle casse dell'azienda privata titolare delle concessione, mentre portano solo canoni annuali modesti alle casse regionali. È il momento di fare chiarezza - conclude De Chirico - e di rimettere al centro del dibattito l'interesse pubblico". (Gru)