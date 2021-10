Auto: a Torino un centro di competenza di Stellantis per l’elettrificazione e una nuova piattaforma per Maserati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il primo dialogo produttivo del 15 giugno, l’incontro di oggi al ministro dello Sviluppo economico ha rappresentato un altro forte segnale positivo dell’impegno di Stellantis in Italia, con una collaborazione ancora più costruttiva che l’azienda ha da tempo avviato con il governo e con tutte le organizzazioni sindacali con cui si confronta periodicamente. Lo rende noto Stellantis, che - aggiunge la nota - "sta lavorando con determinazione e velocità per anticipare e supportare la transizione energetica di tutti i suoi siti industriali italiani, con l’obiettivo di garantirne la sostenibilità attraverso il miglioramento delle loro performance e per far giocare al Paese un ruolo strategico tra i principali mercati domestici del gruppo. L’annuncio prima dell’estate della nuova piattaforma che sarà realizzata a Melfi per la produzione a partire dal 2024 di quattro modelli elettrici multibrand e di una linea di montaggio dedicata per le batterie è stato solo il primo passo di questa nuova strategia industriale per l’Italia". (segue) (Com)