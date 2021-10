Auto: a Torino un centro di competenza di Stellantis per l’elettrificazione e una nuova piattaforma per Maserati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel corso dell’incontro - conclude la nota - è stato inoltre sottolineato che l’attuale ciclo di vita e la generazione futura della Fiat 500 full-electric, con tutta la gamma di motorizzazioni elettriche, faranno sempre capo a Torino ed è stato ribadito l’impegno a mantenere la presenza e le competenze di produzione e ingegneria nell’area torinese sfruttando anche la proficua collaborazione con il Politecnico. Un’area, quella torinese, in cui sono stati investiti oltre due miliardi di euro negli ultimi tre anni e che, sul fronte della transizione energetica e il centro di competenza per l’elettrificazione, può contare, tra le altre cose, sul 'Battery Hub', sul più grande impianto Vehicle-to-Grid al mondo e sulla Solar Power Production Units con i pannelli solari. L’Azienda ribadisce quindi il grande apprezzamento per la prosecuzione di questo dialogo produttivo e costruttivo, con l'obiettivo di costruire assieme a tutte le parti sociali le condizioni per garantire un futuro luminoso e competitivo per Stellantis e per i suoi dipendenti". (Com)