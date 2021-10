Stellantis: Fim, importante e utile lo sviluppo nel Polo torinese di Maserati e 500e (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo compreso - affermano in una nota Benaglia e Uliano - che da parte di Stellantis c’è una definizione in progressione del piano industriale che dovrà caratterizzare gli investimenti entro il 2024. Ribadiamo che per la transizione ecologica è da gestire anche dentro il tavolo dell’automotive e la situazione dei semiconduttori è fondamentale che il nostro paese non soffra più di altri paesi. Abbiamo ribadito inoltre che il governo e anche Stellantis s’impegnino che il nostro Paese produca i micronduttori nei prossimi tempi. Il Piano Stellantis, prosegue a tappe, la trattativa di Melfi ha acquisito un risultato importante, come l’assegnazione della gigafactory a Melfi. Ora bisogna definire un percorso di confronto per ratificare gli impegni in sede governativa. Positiva la scelta di investimento sulla futura piattaforma premium Maserati 2024, e il centro di sviluppo del polo della 500. Nei prossimi giorni, presumibilmente il 25 ottobre prossimo, verrà attivato un confronto puntuale e di dettaglio su tutti gli aspetti industriali e occupazionali relativi al polo produttivo di Torino. La direzione Stellantis ha inoltre precisato su Sevel, che la scelta da 18 a 15 turni è temporanea e non appena la situazione sui semiconduttori migliorerà, c’è l’impegno a proteggere un asset strategico per il Gruppo e riprendere la precedente capacità produttiva. È stato precisato che il polo polacco non è sostitutivo di quello italiano, ma ha portato con se delle terziarizzazioni. Da parte sindacale si è precisato la necessità di affrontare la questione dei contratti somministrati non confermati e la stabilizzazione dei somministrati a tempo indeterminato ancora in forza. Come Fim-Cisl abbiamo ribadito la necessità di costruire questi stati di avanzamento dei confronti a livello governativo anche per gli altri siti. È necessario accorciare le tappe del confronto su tutti i siti produttivi ed enti volti ad acquisire prospettive industriali e occupazionali certe. Abbiamo chiesto inoltre al Governo di attivare quanto prima un tavolo per affrontare un confronto per dare risposte su tutti i siti produttivi di Stellantis, da quello delle motorizzazioni a quelli di assemblaggio, ci aspettiamo nei prossimi giorni una concretizzazione da parte del ministero dello Sviluppo economico". (Com)