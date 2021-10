Imprese: NextChem e Scuola Superiore Sant'Anna presentano avanzamenti tecnologici e impiantistici per chiusura ciclo rifiuti Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la Toscana ha un’opportunità storica di chiudere il ciclo dei rifiuti grazie a nuove tecnologie impiantistiche che rispondono agli obiettivi di economia circolare e di decarbonizzazione dell’Unione europea. Se ne è parlato al convegno “L’Economia Circolare per il rilancio green dell’industria: la chimica verde per la chiusura del ciclo dei rifiuti” che si è svolto oggi a Pisa, promosso da NextChem, società del gruppo Maire Tecnimont, e dalla Scuola Superiore Sant’Anna. In Toscana si ha necessità di soluzioni impiantistiche che consentano di chiudere il ciclo della gestione dei rifiuti, con 2,28 milioni di tonnellate di rifiuti urbani e 10,1 milioni di tonnellate di rifiuti speciali prodotti ogni anno; dei rifiuti urbani oltre il 33 per cento viene ancora smaltito in discarica e circa il 10 per cento viene incenerito in impianti in via di chiusura. NextChem, la società di Maire Tecnimont che opera nel campo della chimica verde e delle tecnologie a supporto della transizione energetica e l’economia circolare, basandosi sul know-how e l’esperienza di un gruppo italiano dal respiro internazionale con circa 9 mila addetti e sedi in tutto il mondo, ha presentato il suo modello di Distretto Circolare Verde e del ruolo che potrebbe contribuire alla chiusura del ciclo della gestione dei rifiuti in Toscana. Il Distretto Circolare Verde può includere diverse tecnologie per realizzare prodotti della chimica verde - come idrogeno, metanolo, etanolo, dal riciclo di scarti plastici e secchi da cui estrarre carbonio e idrogeno per ricostruire molecole “circolari” e a basso contenuto carbonico - e per produrre idrogeno verde attraverso elettrolisi, da fonti rinnovabili. (segue) (Com)