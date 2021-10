Covid: Abruzzo, pubblicato avviso per ristoro maestri e scuole sci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si rivolge ai maestri di sci e alle scuole di sci della Regione l'avviso pubblico sul Burat (Bollettino ufficiale Regione) che mette a disposizione di professionisti e associazioni sportive risorse economiche. L'avviso conta su una dotazione finanziaria di 1,7 milioni di euro. La misura predisposta per i maestri di sci e le scuole di sci rientra nell'alveo di quelle misure che la regione Abruzzo ha avviato quale ristori o indennizzo in favore di quelle categorie di lavoratori e professionisti che hanno pagato caramente il blocco di ogni attività in coincidenza del lockdown. L'avviso prevede una ripartizione delle somme a disposizione, con fondi separati per i maestri di sci e per le scuole di sci. Le domande per richiedere il finanziamento devono essere presentate on line sulla piattaforma informatica della regione Abruzzo all'indirizzo sportello.regione.abruzzo.it, che prevede l'accesso esclusivamente con Spid (identità digitale) di secondo livello. Le istanze possono essere presentate dalle ore 15 del 18 ottobre fino alle ore 14:59 del 28 ottobre 2021.(Gru)