Piemonte: taxi, verso la sospensione del pagamento del bollo auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore al bilancio della Regione Piemonte, Andrea Tronzano, ha illustrato oggi pomeriggio in prima Commissione il disegno di legge sulla variazione del bilancio di previsione 2021-23: tra le misure proposte c’è la sospensione del bollo auto fino al 31 ottobre 2025 per i tassisti e per gli autonoleggi con conducente. Secondo l’assessore si tratta di una manovra per alleviare le difficoltà provocate dalla pandemia alle due categorie; trattandosi di un’imposta nazionale, non è possibile abrogarla ma solo posticiparne il pagamento senza sanzioni. Il provvedimento prevede anche il taglio del 20% sulla tassa per le concessioni regionali delle aziende faunistico-venatorie e di quelle agri-turistico-venatorie. Nel disegno di legge sono inoltre previsti, di fronte agli effetti della pandemia, contributi ai gestori delle piscine per 1,8 milioni di euro e ai gestori degli impianti a fune per 1,5 milioni di euro. La Commissione ha dato poi il via libera all’aula per l’assestamento del Consiglio regionale e per il disegno di legge che istituisce l’Orecol, un organismo regionale per il controllo collaborativo, che ha lo scopo di verificare il corretto funzionamento delle strutture organizzative della Giunta e di implementare il sistema dei controlli interni, anche sugli appalti della Regione e delle società in house. Sono stati approvati due emendamenti proposti dall’opposizione, firmati dal presidente della Commissione legalità. (segue) (Rpi)