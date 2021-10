Green pass: capo Dap telefona a poliziotto penitenziario minacciato dopo scambio di persona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Bernardo Petralia, ha telefonato all’assistente capo della Polizia penitenziaria, Stefano Pressello, per esprimergli la solidarietà sua e di tutto il Dap, per le gravissime minacce indirizzate a lui e alla sua famiglia sui social media, dopo uno scambio di persona. Lo comunica una nota del ministero della Giustizia. Pressello, campione del mondo di judo due anni fa e da tempo in servizio presso la direzione generale del Personale e delle Risorse del Dap, è stato erroneamente identificato con un individuo in abiti civili ripreso in alcuni video realizzati durante le manifestazioni di sabato a Roma, a picchiare dei manifestanti. Pressello ha anticipato al capo Dap che domani mattina sporgerà denuncia alla Polizia postale. (Com)