Destra: Laboccetta, arco costituzionale? Tentativo volgare di criminalizzare avversario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qualcuno vorrebbe far rinascere il cosiddetto arco costituzionale per emarginare la prima forza politica Italiana, attualmente all'opposizione del governo Draghi. Si tratta di un volgare e basso tentativo per criminalizzare un'area politica e culturale vasta e radicata nella comunità nazionale. Pur non militando in Fratelli d'Italia mi indigna questo modo subdolo e vigliacco che demonizza un Movimento politico che certamente non pratica la violenza. Violenza che tutti condanniamo pesantemente. Chi in queste ore sta provando a sfruttare l'attacco criminale di un manipolo di sfascisti per fermare l'avanzata della Meloni sara' fermato dall'intelligenza degli Italiani. Questo è un film ormai vecchio, gli italiani lo hanno già visto ed archiviato. Erano anni terribili e per fortuna ampiamente superati. La Destra ha superato ormai da tempo i suoi esami. A differenza di altri. Di quella sinistra senza idee che vorrebbe riportare indietro le lancette della storia. Ma è un giochino destinato a fallire miseramente". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, Presidente di Polo Sud. (Ren)