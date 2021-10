Napoli: Green blue days, da mercoledì al via la tre giorni a San Domenico Maggiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- GreenBlueDays si inaugura mercoledì 13 ottobre alle ore 9 nel Complesso monumentale del convento di San Domenico Maggiore a Napoli. Apriranno i lavori le ideatrici del progetto e fondatrici di Green Blue Days Sonia Cocozza, creative director, Rosy Fusillo, project & design manager, Elisabetta Masucci, event manager con la madrina del progetto, l'attrice Veronica Maya. Con loro il direttore dell'ircss cnr Massimo Clemente, un saluto in video del presidente del cnr Maria Chiara Carrozza. Il neo eletto sindaco di Napoli Gaetano Manfredi porterà il saluto della città. "GreenBlueDays è un progetto culturale e scientifico pluriennale - si legge in una nota -, itinerante per il Sud che mira a divulgare la cultura dello sviluppo sostenibile attraverso la forza della competenza; mira a promuovere la cooperazione, stabilendo relazioni e connessioni tra istituzioni, stakeholder, associazioni, giovani in formazione, aziende e privati cittadini. Sono questi alcuni degli obiettivi principali della tre giorni che si svolgerà dal 13 al 15 ottobre nel Complesso monumentale del convento di San Domenico Maggiore a Napoli. Tre giorni che vedranno protagonisti oltre duecento soggetti del mondo della ricerca, istituzionale, imprenditoriale, associativo e giovanile finalizzati alla comunicazione multidimensionale della sostenibilità secondo una visione integrata delle diverse realtà: ambientale, economica, sociale". "GreenBlueDays è un evento di notevole rilievo culturale e scientifico, con grandi potenzialità d'impatto ambientale, sociale ed economico. Siamo lieti di poter svolgere il ruolo di coordinamento scientifico del progetto che ha raccolto tante prestigiose adesioni", ha dichiarato Massimo Clemente, direttore dell'Istituto di ricerca su innovazione e servizi per lo sviluppo del Consiglio nazionale delle ricerche.(Ren)