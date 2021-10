Sardegna: Nursind, all'Aou non rimpiazzati infermieri non vaccinati, reparti in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono 33 gli infermieri sospesi dall'Aou di Cagliari. Il motivo è il rifiuto della vaccinazione per Covid 19 e l'applicazione del dl 44 del 01/04/2021. Questo ha comportato la sottrazione dalle Unità operative e dalle corsie di forza lavoro professionale, che ha lasciato allo stremo delle forze chi è rimasto". E' quanto denuncia il sindacato delle professioni infermieristiche NurSind che ha scritto una lettera alla dirigenza sanitaria evidenziando che due infermieri devono badare a 24 pazienti e che, nonostante i numerosi allarmi lanciati, "sono stati messi in atto meccanismi tampone tutt'altro che efficaci, tra cui la sospensione delle ferie invernali programmate e il trasferimento di risorse umane nelle degenze dove erano in servizio i dipendenti sospesi, scoprendo inevitabilmente le strutture già in affanno. Emblematica la situazione della Chirurgia d'Urgenza Blocco G e della Ginecologia-Ostetricia e Chirurgia Colonproctologica dove a causa dei trasferimenti si opera ormai con 2 infermieri per 24 pazienti". (segue) (Rsc)