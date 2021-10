Salerno: Nappi (Lega), appalti truccati, dove sono i giustizialisti di sinistra?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giustizialisti a giorni alterni. Sono i difensori della legalità di questa sinistra poltronista e ipocrita. Ancora di più ora che l'inchiesta della procura di Salerno apre uno squarcio, purtroppo l'ennesimo, nel potentato del presidente della Regione. Noi ci auguriamo che al più presto tutti gli indagati possano chiarire, ma resta un dato di fatto. Da troppo tempo le stesse persone siedono in posti di comando e gestiscono fiumi di denaro. È troppo intenso il legame, costante, tra appalti e politica che si registra in questa Regione e che tratteggia l'inquietante disegno di un'organizzazione, di un vero e proprio sistema contro il quale, lo diciamo con orgoglio, ci battiamo, spesso da soli". Lo ha dichiarato Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania.(Ren)