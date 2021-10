© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Pettinari, "bisogna intervenire sul fiume e sul porto canale in sinergia. Le soluzioni tampone sono costose e ogni anno ripresentano lo stesso problema. Alla Marineria pescarese va tutto il mio sostegno per le richieste che giustamente mette sul tavolo. Mi auguro che regione Abruzzo e Comune mettano in atto tutto quanto a disposizione per ristorare i pescatori dei danni subiti". (Gru)