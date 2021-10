Giustizia: Cgil-Cisl-Uil, 13 e 14 ottobre "mobilitazione contro lo sfascio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo sfascio della Giustizia: non saranno i lavoratori a pagare". Dietro questo messaggio Fp Cgil, Cisl Fp e Uilpa promuovono per mercoledì 13 e giovedì 14 ottobre una due giorni di mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori del sistema giustizia. Coinvolti tutti e quattro i dipartimenti della Giustizia: Dap, Dgmc, Dog e Archivi notarili. Gli appuntamenti sono il 13 ottobre a Napoli dove si terrà un presidio dalle ore 10 alle ore 12 in piazza Giovanni Porzio nei pressi del Palazzo di Giustizia, con assemblea all'interno. Stesso giorno, stessa ora, anche a Milano in corsa di Porta Vittoria con presidio e assemblea all'interno. Inoltre, sempre mercoledì 13, si terrà l'assemblea nazionale degli archivi notarili in streaming dalle ore 12 alle ore 14. Il giorno dopo, 14 ottobre, a Roma dalle ore 10 alle ore 12 in piazza Cavour davanti alla Cassazione. (segue) (Com)