Green pass: Lupi, manifestazione? Meglio a Milano dove non c'è ballottaggio

- Quanto è accaduto sabato "merita un'analisi accurata e un maggiore approfondimento e, se vogliamo davvero comprendere i fenomeni e prevenire ed isolare gli estremismi, dovremmo tutti moderare i toni e riflettere di più: è semplicemente assurdo e strumentale anche solo pensare, come fa Provenzano, di escludere Fd'I dall'arco democratico e repubblicano perché la storia di Fd'I e, prima, di Alleanza nazionale, non può lasciare dubbi". Lo afferma in una nota il presidente di Noi con l'Italia, Maurizio Lupi. "Quella di Provenzano è una inutile e sbagliata strumentalizzazione politica. Anche le accuse alla ministra Lamorgese e le richieste di dimissioni per la gestione dell'ordine pubblico appaiono in questo momento fuori luogo. La storia del centrodestra, ispirata a valori liberali e popolari, dimostra che non c'è spazio per fascismi ed estremismi ed è stato un bene l'arresto dei vertici di Forza nuova: nessuna tolleranza per chi cavalca, fomenta e pratica la violenza. Ora più che mai, però, la politica, tutta, dev'essere unita nella condanna degli estremismi e nel rispetto delle reciproche diversità. E il sindacato, se vuole evitare strumentalizzazioni, sposti la sua manifestazione a Milano, città non interessata dai ballottaggi", conclude Lupi.(Com)