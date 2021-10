Napoli: rissa alla stazione centrale, tre arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone, un 43enne napoletano e due cittadini marocchini di 30 anni, sono stati arrestati per rissa aggravata nella stazione di Napoli Centrale. Una volta bloccati, i poliziotti, dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno accertato che il motivo della rissa era stata una tentata rapina nei confronti di uno dei due marocchini da parte del 43enne, che aveva cercato di rubargli il cellulare. La vittima, dopo essere riuscita a fuggire, ha incontrato poco dopo nuovamente il presunto rapinatore, con il quale è scaturita una rissa. Un altro marocchino, intervenuto in aiuto del suo amico connazionale, è rimasto lievemente ferito da una coltellata inferta dal napoletano. Il 43enne è stato anche denunciato per tentata rapina.(Ren)