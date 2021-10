Napoli: sciopero generale, ferme le linee Eav

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riduzione del tempo di lavoro a parità di salario, lavoro di qualità in termini di diritti, con il contratto a tempo indeterminato come regola generale e rilancio dello Stato sociale. Queste le principali richieste avanzate dai Cobas con lo sciopero generale di oggi, 11 ottobre. La Confederazione dei comitati di base è scesa in piazza in molte delle principali città d'Italia. Una manifestazione indetta "Contro la repressione degli scioperi e delle lotte sociali, per una vera democrazia nelle aziende, contro il monopolio dei sindacati concertative sui diritti sindacali", spiegano i Cobas. Anche a Napoli si registrano disagi per la mobilità dei pendolari da parte dell'Eav Campania. (Ren)