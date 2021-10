Sardegna: tumore del colon retto, con intervento entro due mesi sopravvivenza aumenta all'80 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intervento chirurgico per il tumore al colon-retto deve essere fatto nel più breve tempo possibile e non, come avviene oggi, dopo lunghi mesi di attesa dopo la chemio e radio terapia pre operatoria. Se effettuato entro 60 giorni, la percentuale di sopravvivenza è superiore all'80 per cento ai 5 anni (contro il 67,6 per cento di attese più lunghe) e quasi del 60 per cento ai 10 anni dell'operazione (contro il 41 per cento). La scoperta importantissima, destinata a modificare le linee guida mondiali della cura di questo tipo di tumore, è del gruppo di ricerca del professor Angelo Restivo e della dottoressa Simona Deidda, che lavorano nella struttura di Chirurgia colonproctologica del Policlinico Duilio Casula, diretta dal professor Luigi Zorcolo. I risultati del loro lavoro di ricerca sono stati pubblicati da Jama Surgery, la più prestigiosa rivista chirurgica internazionale. "Si tratta di una ricerca che dà speranza ai pazienti e lustro alla nostra Azienda", dice Agnese Foddis, commissario straordinario dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, che si complimenta con il team di Zorcolo e Restivo. Per il direttore sanitario Ferdinando Coghe, "il lavoro dei nostri ricercatori è fondamentale. Trovare nuove tecniche e metodiche di cura sono nel Dna del Policlinico e del San Giovanni di Dio, ospedali ad altissima specializzazione". (segue) (Rsc)