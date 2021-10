Napoli: mercoledì incontro tra Caso (M5S) e commissario prefettizio del Comune di Marano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea Caso (M5S), parlamentare membro della commissione antimafia, incontrerà il commissario prefettizio del Comune di Marano di Napoli mercoledì 13, insieme al consigliere regionale Pasquale Di Fenza ( Moderati): "Mercoledì io e il consigliere regionale Di Fenza, da rappresentanti delle istituzioni e da cittadini maranesi, incontreremo il Commissario prefettizio che sta amministrando Marano per fare il punto della situazione e capire che tipo di interventi mettere in campo per la città, attraverso una sinergia tra governo nazionale, regione e gestione commissariale comunale. I cittadini maranesi sono stufi di promesse e slogan, si aspettano fatti, dopo tanti anni di disastri, commissariamenti e mala gestio". (Ren)