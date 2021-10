Napoli: Borrelli (Europa verde), serve un Piano straordinario per la sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Due omicidi e due feriti con colpi d'arma da fuoco in poche ore a Napoli testimoniano il clima che si respira in una città strangolata dall'arroganza e dalla violenza dei clan. Si è tornati a sparare tra la folla, a pianificare attentati dinamitardi, ad armare le mani dei sicari. Contro tutto questo serve un Piano straordinario per la sicurezza pubblica che sia in grado di riportare la normalità nelle strade e nelle piazze. In particolar modo in tutti quei quartieri dove anche semplicemente uscendo di casa nel momento sbagliato si rischia la vita. Da mesi segnaliamo l'escalation di violenza che, oramai, è sotto gli occhi di tutti. Mi auguro che il nuovo Prefetto, Claudio Palomba, voglia subito affrontare questa emergenza con un tavolo tecnico alla presenza di tutte le forze dell'ordine. Napoli deve tornare ad essere una città libera dalla camorra". Queste le parole del consigliere regionale campano di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. (Ren)