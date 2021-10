Imprese: NextChem e Scuola Superiore Sant'Anna presentano avanzamenti tecnologici e impiantistici per chiusura ciclo rifiuti Regione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La transizione verso un’economia circolare e rigenerativa richiede il contributo di imprese, istituzioni e cittadini-consumatori – ha dichiarato Marco Frey, coordinatore Laboratorio sulla Sostenibilità (Sum-Idm), Scuola Superiore Sant’Anna.- La sfida è infatti impegnativa, serve una visione strategica di tipo sistemico, azioni condivise, tecnologie innovative. Alla Scuola Superiore Sant’Anna affrontiamo ogni giorno le opportunità e i vincoli connessi alle trasformazioni in corso. Lo facciamo insieme alle istituzioni, chiamate a rilanciare uno sviluppo che sia più sostenibile ed equo, e ad imprese, come NexChem, che si propongono come protagoniste della transizione”. “Il deficit impiantistico italiano è cosa nota - ha aggiunto Paolo Ghezzi, coordinatore Scientifico del Master Geca della Scuola Superiore Sant’Anna. La Toscana ha progettualità in corso per valorizzare la frazione Organica da Rd, oggi al 50 per cento destinata fuori regione, con investimenti per oltre 230 milioni. Un tema del master Geca in economia circolare. Con la necessaria riconversione impiantistica per la valorizzazione della frazione organica, la Toscana nel 2030 potrà essere autosufficiente se non addirittura garantire un surplus di capacita ’di trattamento con un potenziale plus economico”. (Com)