Campania: Confcooperative, contro ogni forma di violenza e per la difesa dei diritti dei lavoratori

- Confcooperative Campania si unisce a quanto espresso dall'Alleanza delle Cooperative in merito agli "episodi di violenza durante le manifestazioni contro il green pass", ed esprime solidarietà anche alla Cgil regionale, "nella difesa comune dei valori della democrazia e del lavoro, contro ogni forma di squadrismo e di fascismo". "Attacchi così duri sono estremamente pericolosi, perché calpestano anni di storia, e quindi i nostri diritti da lavoratori. Desideriamo esprimere la massima vicinanza a tutti coloro che sono stati colpiti da questi atti di violenza inaudita", dichiara il presidente di Confcooperative Campania Antonio Borea. "Nell'attenzione verso ogni singolo livello territoriale della nostra regione - si legge in una nota - valore condiviso sia da Confcooperative che da Cgil, i presidenti dei Comitati Territoriali Francesco Melillo (Avellino), Beniamino Zollo (Benevento), Ciro Maisto (Caserta), Umberto Amoroso (Napoli) e Salvatore Scafuri (Salerno) esprimono la vicinanza dell'associazione per i segretari delle rispettive Camere del Lavoro, e si rendono disponibili ad ogni forma di collaborazione che rimetta al centro il valore del dialogo come più alta forma di democrazia e libertà". Ribadendo "il massimo sostegno a Cgil", Confcooperative Campania invita tutti i cooperatori ad "aderire alle iniziative programmate su tutto il territorio regionale". (Ren)