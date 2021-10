Sardegna: tumore del colon retto, con intervento entro due mesi sopravvivenza aumenta all'80 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Restivo e colleghi hanno analizzato i dati di 1.064 pazienti (età media: 64 anni; 61,5 per cento maschi) con tumore del retto che mostravano uno stadio di risposta tumorale non completa alla Crt neoadiuvante (la chemio e la radio terapia) trattati nei 12 centri di riferimento. "In definitiva - spiega Restivo - tempi di attesa più lunghi prima dell'intervento sono stati associati a una sopravvivenza più bassa rispetto a tempi di attesa più brevi sia a 5 (67,6 per cento contro 80,3 per cento, rispettivamente) che a 10 anni (41 per cento vs 57,8 per cento). L'importante studio, destinato ad influenzare radicalmente l'attuale pratica clinica è frutto del lavoro del network nazionale di ricerca sul cancro del colon-retto della Società italiana di chirurgia oncologica, Sico oncoteam, che comprende i più importanti centri di riferimento italiani per la chirurgia del colon e del retto. (Rsc)