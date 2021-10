Napoli: Società italiana riproduzione umana, mercoledì il congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove linee guida: dalle evidenze scientifiche alle buone pratiche cliniche per il trattamento della infertilità. E' il tema del IV Congresso nazionale della Società italiana della riproduzione umana che si terrà, dal 13 al 16 ottobre, a Napoli, all'Hotel Rotal Continental, in via Partenope n. 38/44. Mercoledì 13 ottobre alle ore 15.30 aprirà i lavori il saluto istituzionale del presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero. A seguire, sono previsti gli interventi introduttivi della coordinatrice della Coordinatrice del Comitato Sud e del Comitato Campania, Stefania Iaccarino, e dei presidenti del Congresso, Paola Viganò, Luigi Montano e Antonino Guglielmino. Parteciperanno ginecologi, andrologi, psicologi, biologi, giuristi, costituzionalisti provenienti da numerose città italiane. Nel corso delle varie sessioni di lavori, si farà il punto sulle attuali Linee guida per la diagnosi e il trattamento dell'infertilità che sono state redatte dalla Società Italiana della Riproduzione Italiana e sugli attuali trattamenti per contrastare l'infertilità e favorire la riproduzione umana. (Ren)