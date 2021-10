© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano le proteste dei cittadini contro i recenti provvedimenti del governo. Anche a Napoli esponenti civici e delle parti sociali sono scesi in piazza con striscioni contro il premier Draghi, contro gli aumenti in bolletta di luce e gas e contro l'introduzione del green pass obbligatorio per i lavoratori. Il corteo ha bloccato corso Umberto I diretto verso il Porto e gli snodi autostradali.(Ren)