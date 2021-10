Piemonte: Cirio-Poggio, Eurovision a Torino? Nostra città attrae eventi, abbiamo invertito tendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente della Regione Piemonte, ALberto Cirio, e l’Assessore alla Cultura, Turismo e Commercio, Vittoria Poggio, sottolineano che "a fare squadra si vince. Abbiamo lavorato fianco a fianco con il Comune per portare l’Eurovision a Torino e ci siamo riusciti. La Regione investe su questo evento 2 milioni di euro, con la certezza che sarà una occasione di promozione straordinaria per il nostro territorio e per un comparto - quello della cultura, della musica e dello spettacolo - colpito duramente dai due anni di pandemia. Ma l’Eurovision a Torino dimostra, soprattutto, che abbiamo invertito una tendenza. Questa non è più una città che perde eventi, ma anzi li attrae". (Rpi)