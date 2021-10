Roma 2021: De Luca, onore delle armi a Virginia Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorrei dire una cosa su Roma. Considero l’esperienza amministrativa di Roma un disastro di proporzioni bibliche. Capitale messa in ginocchio in questi anni. Credo che sia stato il più grande disastro amministrativo d’Italia insieme con quello prodotto a Napoli negli ultimi dieci anni. Sento di dover rendere l’onore delle armi a Virginia Raggi. Non conta nulla ciò che dico. Ma avendo anche polemizzato su di lei, averla vista affrontare con determinazione la battaglia a viso aperto e con assunzione piena di responsabilità e averla vista da sola mentre scampagnate M5s a Napoli mi ha quasi indignato. Ha combattuto. Roma ha bisogno di svolta radicale e di un governo vero. Ma rispettiamo anche chi ha sbagliato e il coraggio di combattere". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)