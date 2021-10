Campania: De Luca, martedì riunione con direttori Asl su liste d'attesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci stiamo avviando, se Dio vuole, a uscire dal tunnel. Già cominciato il lavoro per la sanità sull’attività ordinaria. Martedì prossimo riunione con direttori generali per fare il punto sulle liste d’attesa. Troppo lunghe e problema da risolvere. E sugli screening oncologici da rilanciare per tumori a seno e cervice utero. Ricominciamo a riconvertire attenzione strutture sanitarie da Covid a problemi ordinari, alla prevenzione, ad altre patologie". Lo ha dichiarato in una diretta social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)