Sardegna: Usb e Cobas proclamano sciopero generale nell'isola per lunedì 11 ottobre

- Sciopero generale dei dipendenti pubblici e privati il prossimo 11 ottobre in Sardegna. Lo hanno proclamato Cobas e Usb "contro l'operato del governo che doveva dare e che invece sta togliendo". Scuola, continuità territoriale, industria e crisi post Covid nel mirino dei sindacati che denunciano come stiano "chiudendo tante fabbriche, stiamo perdendo posti di lavoro. In Sardegna ancora aspettiamo soluzioni ad esempio per Sider Alloys ed Eurallumina" e si dicono scettici sui fondi del Pnnr: "Sarebbero dovuti essere soldi senza condizioni - ha spiegato Enrico Rubiu (Usb) - invece ce ne sono tantissime, 528 a leggere il documento. Arriveranno solo le briciole. Quanto alla riforma fiscale, è peggiorativa per i redditi medio bassi". Anche la vicenda della continuità territoriale preoccupa i sindacati che definiscono "incredibile" la situazione. "Ad avere la peggio saranno i sardi", spiegano. Chiesti anche "investimenti e riduzione del numero di alunni per classe, l'aumento degli organici con l'assunzione dei docenti con 3 anni di servizio e degli Ata con 2". Andrea De Giorgi (Cobas) ha anche evidenziato la necessità di interventi immediati e di lungo periodo nell'edilizia scolastica e nei trasporti locali. Il sindacato, inoltre, si dice contrario "all'aziendalizzazione" e alla privatizzazione della sanità. Per l'11 ottobre è in programma una manifestazione a Cagliari: il raduno è in piazza Garibadi alle 10. Il corteo si snoderà poi fino a piazza del Carmine. (Rsc)