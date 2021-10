Sardegna: la consigliera regionale Carla Cuccu lascia il gruppo M5s (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La necessità, morale e politica, di portare avanti la realizzazione del programma per cui sono stata eletta non mi lascia altra scelta, sebbene dolorosa e sofferta, che quella di proseguire l'attività consiliare nel Gruppo misto in seno al Consiglio regionale della Sardegna: del resto, dopo il cambio di paradigma del Movimento nazionale, che ha disatteso i principi ispiratori tradendo la fiducia dei cittadini, attuato con l'approvazione di uno statuto seicentesco che è la negazione di quello che regolava la vita associativa quando aderii al M5s nel lontano 2010, dopo la modifica del significato delle 5 stelle, l'unica possibilità di rimanere fedele e coerente agli ideali di coloro che mi hanno eletta e primariamente a me stessa è il recupero della centralità di una pratica di democrazia diretta attraverso il consolidamento dei rapporti con quelle numerose realtà cittadine, sociali e culturali che meglio rappresentano la virtù del civismo e l'amore sincero per la nostra amata Sardegna”, ha concluso. (Rsc)