Amministrative: Giorgetti, poteva andare meglio ma su numero sindaci non è andata male

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le amministrative, “avevo detto due settimane prima delle votazioni che il bilancio si faceva se uno guadagnava o perdeva sindaci: in questo senso non è andata affatto male a noi”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo all’evento Forum in Masseria. “Certo – ha aggiunto – poteva andare meglio. Se c’è qualcosa che abbiamo sbagliato qualcosa, abbiamo il tempo correggerlo e vincere ancora di più le prossime elezioni politiche".(Rin)