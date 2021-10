Governo: De Luca, con Draghi finisca stagione cialtroneria politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo augurarci che in Italia si sia conclusa la stagione della cialtroneria politica della demagogia, dei twitt, dell’uno vale uno, dell’infantilismo, dell’aggressività unita all’incompetenza. E che si apra, grazie anche a Draghi, una diversa stagione all’insegna della responsabilità e mi augurerei anche della unità più forte del nostro Paese.E si apra stagione di concretezza amministrativa. Abbiamo perso decenni, non abbiamo più un minuto da perdere". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)