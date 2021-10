Milano: De Luca, Sala fortunato, Bernardo candidato inadeguato a città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Milano è stata una delle realtà che ci hanno prodotto più entusiasmo. Grazie soprattutto al candidato della Lega. Tale Bernardo. Quando l’ho visto la prima volta, non ci credevo. Sarà ottima persona, grande rispetto, ma non ci credevo che potesse essere quello il candidato per una città come Milano. Mi pareva una via di mezzo tra un umarell e un martinit. Credo che Sala sia nato con la camicia. Se lo sarebbe scelto lui come avversario. Lo ha scelto Salvini. Anche a Milano si sono coperti di gloria i Cinque Stelle e a Bologna, totalmente ininfluente". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)