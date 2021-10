Giustizia: De Luca, apprezzo passo indietro Di Maio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Perciò ho detto che c’erano più dirigenti 5 Stelle a Napoli che voti nelle urne. Abbiamo avuto episodio che ha suscitato ironia ma dobbiamo fare un discorso di verità. Avere intelligenza di parlare con quel mondo che si è rivolto a loro nella speranza di rinnovare l’Italia. Riaccendere quella speranza. Siano maturi i tempi per grande forza riformista unitaria. Voglio anche dire perché ho l’abitudine di parlare sempre lo stesso linguaggio, con alcuni esponenti M5s ho rapporti di cordialità e amicizia come Roberto Fico, persona credibile e grande garbo. Di Maio è venuto anch’egli a festeggiare e io ho apprezzato, rispetto a lui, la posizione che ha assunto sui temi della giustizia. Ha avuto onestà intellettuale di chiedere scusa a sindaco di Lodi, massacrato e poi rivelatosi innocente dopo il carcere. Atto di coraggio da parte sua che merita apprezzamento". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)