Sanità: De Luca, non convincono criteri riparto fondi europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi auguro anche, ma questo è meno scontato, che ci sia nuova attenzione per il Sud. È successo un episodio preoccupante nei giorni scorsi. Il minsitero della Salute avanza proposta per utilizzo 15 mld e quel documento prevede un riparto delle risorse che destina il 40 per cento al Sud. Vediamo di capirci bene. Queste risorse servono a organizzare il sistema sanitario nel nostro Paese. E servono in modo particolare per medicina territoriale vicine ai cittadini. Questa è la criticità che ha portato alla luce epidemia Covid. Noi dovremmo realizzare case di comunità ogni 40mila abitanti. La situazione è questa: quasi ovunque nel Sud c’è il deserto, ritardi storici. Realtà del Nord che, per loro merito, sono anche più avanti rispetto agli obiettivi fissati. Non ha senso il 40 per cento, partire da verifica strutture presenti nel Paese". Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)